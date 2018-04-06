ЗВР Беларуси сократились за март на 1,4%

Международные резервные активы Беларуси на 1 апреля 2018 года, по предварительным данным, составили 6994,6 млн. долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает Нацбанк, за март 2018 года золотовалютные резервы снизились на 98,8 млн. долларов США (на 1,4%) после роста в феврале 2018 года на 616,1 млн. долларов США (на 9,5%).

"Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 415 млн. долларов США", - поясняет регулятор.

В сообщении говорится, что "поддержанию уровня международных резервных активов в марте способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи на внутреннем рынке Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также увеличение стоимости монетарного золота".

"Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством Республики Беларусь и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд. долларов США", - говорится в сообщении Нацбанка.