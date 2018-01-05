Последнее обновление: 05.01.2018 13:17

ЗВР Беларуси за декабрь сократились на 1,3%, за год- выросли на 48,5%

Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2018 года, по предварительным данным, составили 7315,3 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает Нацбанк, за декабрь 2017 года золотовалютные резервы снизились на 98,4 млн долларов США (на 1,3%) после роста в ноябре 2017 года на 18,4 млн долларов США (на 0,2%).

"Сдерживающее влияние на динамику международных резервных активов в декабре оказало плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 501 млн долларов США", - говорится в комментарии регулятора.

В нем отмечается, что "поддержанию уровня золотовалютных резервов в декабре способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты". Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год был предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов США.

В целом по итогам 2017 года прирост резервов составил 2388 млн долларов США (48,5%).

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год, объем международных резервных активов на 1 января 2019 года, с учетом погашения правительством Беларуси и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте, должен составить не менее 6 млрд долларов США.

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