ЗВР Беларуси в мае выросли на 2,5%

Золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ на 1 июня, по предварительным данным, составили 5238,9 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщает Нацбанк, за май 2017 года золотовалютные резервы увеличились на 130,2 млн долларов США (на 2,5%) после роста в апреле на 92,6 млн долларов США (на 1,8%). По итогам января-мая 2017 года прирост резервов составил 311,7 млн долларов США (6,3%).

В национальном определении объем золотовалютных резервов на 1 июня составил 5604,1 млн долларов США, снизившись за май на 68,4 млн долларов США (на 1,2%) после роста в апреле 2017 года на 263,4 млн долларов США (на 4,9%). За январь-май резервы в национальном определении выросли на 419,1 млн долларов США (на 8,1%).

"Увеличению золотовалютных резервов в мае способствовали поступление средств от продажи Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте, покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также увеличение стоимости монетарного золота. Сдерживающее влияние на динамику резервов оказало плановое погашение правительством и Национальным банком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте", - говорится в комментарии регулятора.

В 2016 году золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 751,4 млн долларов США (на 18%), до 4927,2 млн долларов США (в эквиваленте) на 1 января 2017 г. Основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год предусмотрен рост золотовалютных резервов в определении ССРД МВФ не менее чем на 500 млн долларов США, отмечает Нацбанк.