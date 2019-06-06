ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил в четверг поправки к визовому кодексу, в которых определены условия получения долгосрочных шенгенских виз на один год, три года и пять лет.

"При условии, что заявитель выполняет условия въезда, многократные въездные визы с длительным сроком действия выдаются на следующие периоды действия, если срок действия визы не будет превышать срок действия проездного документа: на один год при условии, что заявитель получил и законно использовал три визы в течение предыдущих двух лет", - говорится в документе.

Визы сроком действия на два года будут выдавать "при условии, что заявитель в течение предыдущих двух лет получил и законно использовал предыдущую многократную визу, действительную в течение одного года".

Наконец, визы сроком действия на пять лет можно получить "при условии, что заявитель в течение предыдущих трех лет получил и законно использовал предыдущую многократную визу, действительную в течение двух лет".

ЕС с прошлого года обсуждал поправки в визовые правила, которые затронут туристов из более чем 100 стран, в апреле изменения были согласованы Европарламентом, остается формальное утверждения Советом ЕС, после чего они будут опубликованы и вступят в силу через полгода. По заверению чиновников из ЕС, изменения предусматривают "лучшие условия для добросовестных путешественников".