Совет ЕС одобрил новый регламент о приостановке действия безвизового режима

Совет ЕС одобрил новый регламент о введении механизма, позволяющего приостановить действие безвизового режима с третьими странами в случае нарушений, ЕС ранее обусловил наличием этого регламента отмену виз для граждан Украины и Грузии, говорится в коммюнике Совета ЕС.

Теперь руководство Совета ЕС и Европарламента должны поставить подписи под документом, который вступит в силу 20 дней спустя после публикации в Официальном журнале ЕС.

"Совет 27 февраля 2017 года принял регламент о внесении изменений в механизм приостановки, который может применяться ко всем существующим соглашениям о визовой либерализации", - сообщается в коммюнике.

После вступления механизма в силу странам-членам будет проще уведомить об обстоятельствах, которые могут привести к приостановке действия безвизового режима. Согласно новым правилам, Еврокомиссия сможет запускать его по собственной инициативе, а также должна будет ежегодно направлять ЕП и Совету ЕС доклады о том, насколько пользующиеся безвизовым режимом страны выполняют необходимые критерии. Регламент также расширяет критерии, которые могут вести к приостановке действия механизма.