Последнее обновление: 16.05.2018 18:00

В ЕС предложили изменить систему сбора данных о желающих получить визу

Еврокомиссия предложила модернизировать визовую информационную систему ЕС, содержащую сведениях о лицах, обращающихся за шенгенскими визами, обеспечив более тщательную проверку данных о заявителях, сообщила в среду пресс-служба ЕК.

"Предлагаемые изменения позволят проводить более тщательную проверку информации о заявителях на получение виз, устранить пробелы в вопросах безопасности путем улучшения обмена информацией между государствами, обеспечить полную совместимость с другими базами данных в масштабах ЕС", - сообщила ЕК.

По словам еврокомиссара по вопросам внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулоса, "с модернизацией визовой информационной системы будут устранены "слепые пятна" в информационных системах, а визовым органам и пограничникам предоставлена информация, необходимая для надлежащего выполнения их работы".

Информационная система обеспечивала предоставление органам, выдающим въездные документы, информацию о заявителях на краткосрочные шенгенские визы. Согласно новым предложениям, сфера действия системы будет расширена на долгосрочные визы и виды на жительство. Кроме того, все визовые заявления будут автоматически проверяться по другим информационным системам.

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