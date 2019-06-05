Последнее обновление: 05.06.2019 09:57

Telegram повышает конфиденциальность: теперь пользователи могут скрыть номер

Мессенджер Telegram выпустил несколько обновлений. В частности, теперь пользователи могут выбирать, в каких группах и чатах видно их номер телефон, а в каких нет.

Еще одно обновление позволяет оставлять комментарии под публикации, что позволит владельцам каналов получать обратную связь, сообщает ZN,UA.

"Для того, чтобы добавить комментарий, нужно нажать на специальную кнопку под публикацией, после чего пользователь будет перенаправлен на специальный сайт, авторизация для которого уже будет пройдена. На этом сайте нужно оставить комментарий, который затем специальный бот отправит владельцу канала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что владельцы канала смогут видеть комментарии в специальных частных группах. Кроме того, пользователи смогут обсуждать публикации каналов и общаться в специальных чатах.

Кроме того, Telegram запустил улучшенных ботов, которые позволяют входить на веб-сайты с помощью аккаунта в мессенджере.

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