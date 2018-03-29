Последнее обновление: 29.03.2018 17:42

Дуров объяснил причины глобального сбоя в работе Telegram

Причиной масштабного сбоя в работе Telegram в России и странах Европы стало отключение электричества, подающегося к серверам компании. Об этом сообщил основатель и глава мессенджера Telegram Павел Дуров.

«Мы работаем над устранением проблем с нашей стороны», - добавил Дуров, уточнив, что «это во многом зависит» от компании, которая обеспечивает дата-центр электроэнергией.

Проблемы затронули по меньшей мере пользователей европейской части России и нескольких стран Европы. И в мобильной, и в веб-версиях мессенджера есть сложности с подключением к сервису и отправкой сообщений.

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