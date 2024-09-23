Telegram будет "сливать" личные данные занимающихся нелегальной деятельностью

IP-адреса и номера телефонов пользователей Telegram, нарушающих правила мессенджера, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале основатель Павел Дуров.

По его словам, мессенджер обновил условия обслуживания и политику конфиденциальности, "обеспечив их единообразие по всему миру".

"Мы ясно дали понять, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы", - сообщил Дуров.

Он признал, что функция поиска в Telegram использовалась некоторыми людьми, нарушающими условия обслуживания для продажи незаконных товаров.

Дуров утверждает, что несколько недель "специальная команда модераторов" сделала поиск в Telegram "намного безопаснее", а весь выявленный "проблемный контент" больше недоступен.

"Эти меры должны отпугнуть преступников. Поиск в Telegram предназначен для поиска друзей и новостей, а не для продвижения незаконных товаров. Мы не позволим злоумышленникам поставить под угрозу целостность нашей платформы для почти миллиарда пользователей", - написал Павел Дуров.

Напомним, Дуров был задержан в августе во Франции, ему предъявили обвинения, связанные со злоупотреблениями в Telegram, и запретили покидать страну. Французские СМИ утверждали, что Telegram после задержания Дурова начал отвечать на запросы следователей во Франции.

6 сентября Дуров написал первый после задержания пост и отвергал обвинения, предъявленные ему во Франции. Он писал, что если страна недовольна интернет-сервисом, то она должна подавать в суд на компанию, а не преследовать ее руководителя.