Последнее обновление: 05.06.2019 09:57

АвтоВАЗ отзывает в РФ 933 автомобиля Lada Xray

Категории: Россия Авто

ПАО "АвтоВАЗ" отзывает в РФ 933 автомобиля Lada Xray, говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день с VIN-кодами согласно перечню на сайте ведомства.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления", - отмечает Росстандарт.

При этом ПАО "АвтоВАЗ" проинформирует владельцев отзываемых Lada Xray путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. "На транспортных средствах будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления", - говорится в сообщении.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить его VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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