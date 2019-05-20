В апреле вторичный автомобильный рынок РФ вырос на 8,6%

В апреле 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше в годовом выражении, говорится в обзоре агентства "Автостат".

Лидером этого рынка традиционно является LADA, на долю которой в прошлом месяце пришлось более 25% от общего объема (123 тыс. шт.), что на 6,6% больше показателя годичной давности.

Лучшей среди иномарок стала японская Toyota (52,8 тыс., +4,8%). Третье место занимает Nissan (27,3 тыс. шт. 10,9%). В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (25,1 тыс. шт.; +16,7%) и KIA (22,8 тыс. шт.; +18,4%).

Эксперты отмечают, что все марки, входящие в топ-10, показали в прошлом месяце положительную динамику рынка. При этом у половины из них был зафиксирован рост, превышающий 10%.

В модельной структуре вторичного рынка в апреле 2019 года лидерство принадлежит LADA 2114 с объемом 12,3 тыс. машин - на 0,9% больше, чем в апреле 2018 года. На втором месте находится LADA 2107 (11,5 тыс. шт., +3,4%). Замыкает тройку лидеров самая продаваемая иномарка на рынке автомобилей с пробегом - Ford Focus (11,5 тыс., +6,4%). За ней следуют Toyota Corolla (9,2 тыс. шт.; +5,1%) и Hyundai Solaris (9,2 тыс. шт.; +19,6%).

Эксперты также отмечают, что по итогам 4 месяцев 2019 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 1 млн 619,3 тыс. единиц, что на 2,8% больше аналогичного показателя 2018 года.