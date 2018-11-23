Mazda отзывает в РФ более 62 тыс. машин из-за проблем с подушками безопасности

Российское подразделение Mazda - ООО "Мазда Мотор РУС" - отзывает в РФ 62,357 тыс. автомобилей Mazda 2, 6, CX-7 и BT-50, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины, проданные с мая 2006 по ноябрь 2014 гг. Причиной отзыва являются проблемы с подушками безопасности.

"Причиной отзыва транспортных средств является продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к нарушению целостности/растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания. Нарушение целостности/растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в пассажиров или водителя и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели", - указано в сообщении Росстандарта.