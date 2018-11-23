Последнее обновление: 23.11.2018 13:00

Mazda отзывает в РФ более 62 тыс. машин из-за проблем с подушками безопасности

Категории: Россия Авто

Российское подразделение Mazda - ООО "Мазда Мотор РУС" - отзывает в РФ 62,357 тыс. автомобилей Mazda 2, 6, CX-7 и BT-50, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины, проданные с мая 2006 по ноябрь 2014 гг. Причиной отзыва являются проблемы с подушками безопасности.

"Причиной отзыва транспортных средств является продолжительное влияние высокой абсолютной влажности, которое может привести к нарушению целостности/растрескиванию корпусов газогенераторов фронтальных подушек безопасности пассажира и срабатыванию данных подушек безопасности ненадлежащим образом в случае столкновения, соответствующего критериям их срабатывания. Нарушение целостности/растрескивание корпуса газогенератора может привести к попаданию металлических осколков в пассажиров или водителя и, как следствие, к их тяжелому травмированию или гибели", - указано в сообщении Росстандарта.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование