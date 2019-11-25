Цены на автомобили в России вырастут с января из-за повышения утильсбора

Цены на автомобили в России вырастут с 1 января 2020 года из-за повышения ставок утилизационного сбора.

Постановление о повышении ставок утильсбора подписал премьер РФ Дмитрий Медведев, сообщает КоммерсантЪ

В наибольшей степени поднимутся ставки на утилизацию легковых автомобилей — в среднем на 110,7%. Больше всего ставки вырастут для легковых автомобилей с двигателем объемом от 3,5 литра — на 145%. В основном это внедорожники и премиальные авто. Однако правительство повысит утильсбор и для массового сегмента машин с объемом двигателя один-два литра на 112,4%.

Повышение ставки утильсбора станет одним из факторов роста стоимости автомобилей в 2020 году. В октябре об этом предупреждали автодилеры. После появления информации о том, что Минпромторг предлагает поднять утильсбор, ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила письмо на имя президента Владимира Путина. В нем дилеры предупреждали, что это решение может негативно отразиться на авторынке. Помимо роста цен на сами авто, рост утильсбора может сделать некоторые автобренды нерентабельными в продаже. Это, в свою очередь, может привести к закрытию 200–300 дилерских центров и увольнению 20 тыс. человек, утверждали автодилеры.