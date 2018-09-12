В августе рынок подержанных легковых автомобилей вырос в РФ на 2,7%

Объем российского вторичного авторынка в августе 2018 года достиг 493,4 тыс. единиц, что на 2,7% выше результата годичной давности, говорят подсчеты агентства "Автостат".

В январе-августе было перепродано 3,5 млн легковых автомобилей - на 2,2% больше, чем за тот же период 2017 года.

По оценкам "Автостата", лидером вторичного рынка остается LADA с долей более четверти. В августе объем перепроданных вазовских машин составил 125,5 тыс. экземпляров, показав падение на 2,8%. При этом отечественная марка единственной в ТОП-10 оказывается в "минусе". Остальные же бренды демонстрируют рыночный рост. Среди них есть японские Toyota (54,6 тыс. шт.; +2,9%) и Nissan (28 тыс. шт.; +7,1%), которые попадают в тройку лидеров рынка. А замыкают пятерку корейские Hyundai (24,8 тыс. шт.; +10,3%) и KIA (22,2 тыс. шт.; +19%), показывающие двузначный рост.

В модельной структуре вторичного рынка в августе так же первенствует хэтчбек LADA 2114 с показателем 13,4 тыс. единиц (-4,6%). Ford Focus по-прежнему остается самой перепродаваемой иномаркой в стране - по итогам августа показатель этой модели составил 12,7 тыс. экземпляров, показав рост на 5,4%. А замыкает тройку лидеров модельного рейтинга седан LADA 2107 (11,3 тыс. шт.; -9,1%).

Кроме седана LADA 2170 (+3,7% в августе), остальные вазовские модели показывают отрицательную динамику. А вот иномарки, попавшие в ТОП-10, находятся в "плюсе", причем лучше других выглядели Hyundai Solaris и KIA Rio (у каждой модели рост рынка свыше 20%).

'эти автомобили уже долгое время являются одними из самых продаваемых на первичном рынке. Теперь у них наступил срок смены владельца, и они массово выходят на вторичный рынок.