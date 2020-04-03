Последнее обновление: 03.04.2020 18:33

Путин отправит беспилотные авто на российские дороги

Категории: Россия Авто

Российское правительство до конца мая должно подготовить базу для тестирования и коммерческого запуска в отдельных регионах беспилотного транспорта без присутствия водителя в салоне.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на поручения президента РФ Владимира Путина после встречи с инвесторами.

К 31 мая правительство вместе с участниками рынка должно будет разработать “комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию” беспилотников на дорогах общего пользования, для начала коммерческой эксплуатации беспилотников в отдельных регионах России.

На отсутствие регулирования, позволяющего ездить беспилотному транспорту по дорогам, Путину жаловался основатель и генеральный директор российского интернет-гиганта Яндекс Аркадий Волож.

“Сегодня в той же Америке можно ездить по обычным городам совсем без водителя. Мы здесь ездим только по Иннополису. Иннополис – это хорошее, но очень маленькое место с очень простыми условиями. Мы хотим ездить по настоящим улицам. Мы не можем, регулирование не позволяет”, - сказал он на встрече с президентом в марте.

Яндекс уже более трех лет разрабатывает беспилотную технологию в рамках своего бизнеса такси и вложил в нее более 2,2 миллиарда рублей.

Компания рассчитывает создать флот роботакси в разных странах, где уже будет готово регулирование, позволяющее ездить без водителя за рулем и брать за такие поездки деньги, и подключать машины к онлайн-сервисам вызова такси, таким как Uber и Lyft.

Сейчас компания тестирует свой софт на парке из 110 машин с установленным на них оборудованием разных производителей. Беспилотники Яндекса проехали уже 3,8 миллиона километров в различных условиях в России и Израиле.

Над разработкой технологий для беспилотного вождения также работает российская компания Cognitive Pilot.

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