"АвтоВАЗ" отзывает в РФ 1,7 тыс. автомобилей Kalina, Granta и Priora

ПАО "АвтоВАЗ" отзывает в РФ 1716 автомобилей Lada Kalina, Granta, Priora, говорится в сообщении Росстандарта.

Как отмечают в ведомстве, отзыву подлежат автомобили указанных моделей, реализованные с апреля 2018 года по сегодняшний день с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя", - поясняют в ведомстве.

При этом указывается, что "АвтоВАЗ" проинформирует владельцев отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. Владельцы могут также самостоятельно определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив его VIN-код с перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На отзываемых Lada Kalina, Granta, Priora будет проверена маркировка изделий, состояние каркаса рулевого колеса и сочетаемость модуля надувной подушки безопасности водителя и рулевого колеса. При необходимости рулевое колесо будет заменено. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.