Трамп: любая торговая сделка с Китаем должна быть несколько смещена в пользу США

Президент США Дональд Трамп сказал в понедельник, что торговые переговоры с Китаем ведутся и любая сделка должна быть несколько смещена в пользу Соединенных Штатов.

Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились в субботу на саммите G20 в Японии о возобновлении торговых переговоров после провала последнего крупного раунда в мае.

В понедельник Трамп сказал журналистам, что американские и китайские переговорщики “очень много разговаривали по телефону, но они также встречаются. По сути, это уже началось”.

“Я думаю, у нас есть хорошие шансы заключить сделку”, - сказал Трамп.

По его словам, он ожидает, что позиция Китая на переговорах приблизится к позиции Вашингтона. Переговоры прервались в мае после того, как Соединенные Штаты обвинили Китай в отказе от выполнения обещаний по проведению реформ.

Трамп сказал, что Китай имеет “большое преимущество” над Соединенными Штатами в торговле на протяжении уже “многих лет”.

“Очевидно, речь не идет о сделке 50 на 50. Это должна быть сделка, которая несколько смещена в нашу пользу”, - сказал Трамп.