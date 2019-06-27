США и Китай договорились о перемирии в торговой войне

США и Китай в преддверии встречи на высшем уровне на полях саммита стран "большой двадцатки" в Осаке договорились о перемирии в торговой войне.

Вашингтон согласился пока не вводить дополнительные пошлины на товары из КНР на сумму 300 млн долларов, сообщила в четверг, 27 июня, газета South China Morning Post со ссылкой на информированные источники. Детали договоренности будут обнародованы позднее в согласованных сторонами пресс-релизах, однако общего заявления не последует.

Согласно сообщениям, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят торговую войну 9 июня в кулуарах саммита G20 в Осаке. Накануне Трамп сообщил, что торговое соглашение с Китаем возможно, но если сторонам не удастся договориться, то США будут готовы ввести штрафные пошлины практически на весь китайский импорт.

Две крупнейшие экономики мира обложили друг друга штрафными пошлинами, что привело к замедлению роста мировой экономики. США обвиняют КНР в нечестной конкуренции.

За несколько дней до саммита в Осаке Трамп также раскритиковал Индию за слишком высокие, по его мнению, пошлины на американские товары. "Я с нетерпением ожидаю возможности обсудить с премьер-министром Моди тот факт, что Индия уже многие годы облагает США очень высокими тарифами, а недавно повысила их еще сильнее. Это неприемлемо, тарифы должны быть отменены!" - написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

После того как Вашингтон в середине июня лишил Индию торговых привилегий, правительство в Нью-Дели повысило пошлины на 28 видов товаров из США, в том числе на миндаль, грецкие орехи и яблоки. Индия - второй по важности рынок сбыта для миндаля из Калифорнии и яблок из штата Вашингтон.