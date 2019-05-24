Луценко заявил о серьезном прогрессе в деле Шеремета

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета есть серьезный прогресс. Об этом в интервью LIGA.net заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"На прошлой неделе я провел заслушивание этого дела. У нас есть серьезный прогресс. Мы видим определенных лиц. Когда произойдут определенные процессуальные действия, я скажу об этом. Но я очень доволен результатом, который получила Нацполиция и прокуроры. Больше ничего сказать не могу", - заявил Луценко.

Как сообщалось, известный журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Заказчики и исполнители преступления до сих пор не задержаны.