Убийство Шеремета: допросили более трех тысяч свидетелей, подозреваемого до сих пор нет

В ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета допрошены более трех тысяч свидетелей, однако подозреваемых до сих пор не установлено. Об этом заявил заместитель начальника управления Главного следственного управления Национальной полиции Александр Ковтун во время общественных слушаний относительно безопасности журналистов в Украине.

"Убийство Павла Шеремета. Его расследование осуществляется непосредственно Главным следственным управлением.. К сожалению, подозреваемые лица на данное время не установлены", - сказал Ковтун.

По его словам, полицией проведен "значительный объем" следственных розыскных действий, отрабатываются разнообразные версии совершения данного преступления и досудебное расследование продолжается.

В этом контексте представитель полиции добавил, что в ходе следствия были допрошены более трех тысяч свидетелей.

Как сообщал Укринформ, Шеремет был убит в центре Киева 20 июля 2016 года. Журналиста похоронили в Минске. По данным следователей, злоумышленники закрепили взрывчатку на днище авто, за рулем которого был Шеремет.