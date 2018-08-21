Генпрокурор Украины заявил о новой информации по делу об убийстве Шеремета

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у правоохранителей появилась информация, которая может вывести на исполнителей и заказчиков убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета.

"У нас сейчас есть информация, которая, вероятно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но возможно. Подчеркиваю это слово", - сказал Луценко в интервью изданию "Украинская правда".

Он уточнил, что такая информация появилась у правоохранителей в последний месяц.

Луценко также объяснил, почему следователи не считают это убийство террористическим актом: "Прочитайте статью о терроризме ... Они (следователи – ред.) считают, что взрывное устройство было заложено так, чтобы поразить только одного человека... Если взрывное устройство направлено на водителя и даже теоретически не может поразить окружающих, прокуроры и следователь считают, что это не терроризм. Так их учили".

Луценко заверил, что руководители силовых органов время от времени докладывают президенту Петру Порошенко по делу Шеремета.

По его словам, на днях заслушал по этому делу представителей Министерства внутренних дел, службы безопасности Украины и работников Генпрокуратуры. "Чувствую, что у нас есть еще один неисследованный след. Если он сработает, тогда скажу", - добавил прокурор.

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Через два года после смерти известного белорусского, российского и украинского журналиста его дерзкое убийство до сих пор не расследовано. А правоохранители не отвечают на большинство вопросов журналистов.

В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.

В ГПУ говорили, что провели более 20 экспертиз в деле, однако о подозрении все еще никому не сообщили.

27 февраля 2018 года гражданская жена Шеремета Алена Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека.

Позже Притула обратилась в суд с жалобой, в которой требует признать ее потерпевшей и переквалифицировать дело на теракт.