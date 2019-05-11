Во Франции начались акции протеста "желтых жилетов"

Манифестации "желтых жилетов" проходят Франции, в том числе в Париже, Лионе, Нанте, Тулузе, сообщают французские СМИ.

Это 26-я протестная суббота. Парижское шествие стартовало около 13.00 от площади Жюсье. Акция проходит под лозунгами поддержки учителей, собравшиеся выступают против реформы образования. Пока никаких инцидентов во французской столице зафиксировано не было. По данным телеканала BFMTV, количество участников акции сравнимо с прошлой субботой, когда на улицы французской столицы, по данным МВД, вышли около 1460 человек.

Лион в этот раз стал одним из городов национальной мобилизации. Участники акции собрались на площади Белькур. Как сообщают СМИ, в манифестации принимает участие один из лидеров "желтых жилетов" Жером Родригес, который был ранен в глаз на одной из акций протеста.

Акции также проходят в Страсбурге, Тулузу, Дижоне, Руане, Орлеане и других французских городах.

В прошлую субботу манифестация "желтых жилетов" стала самой малочисленной с момента начала протестов. По данным МВД, на протест по всей стране вышли 18,9 тысячи человек, из них 1,4 тысячи в Париже.

Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.