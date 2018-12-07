Последнее обновление: 07.12.2018 12:41

Более 700 учащихся задержаны во время школьных протестов во Франции

Во Франции в четверг, 6 декабря, прошли школьные протесты против проводимой реформы среднего образования. В ходе акций были задержаны более 700 учащихся, сообщает агентство AFP.

Из-за демонстраций была нарушена работа почти 280 учебных заведений, 45 из них были заблокированы. В протестах приняли участие тысячи старшеклассников по всей стране. Они выступают против ужесточения критериев отбора для абитуриентов и возможного сокращения преподавателей. Во многих городах демонстрации переросли в беспорядки и закончились применением насилия.

С середины ноября во Франции не утихают демонстрации. Наиболее массовыми стали протестные акции "желтых жилетов", которые выступают против повышения цен на топливо. Так, 17 ноября в протестах участвовали около 300 тысяч человек: при этом двое погибли, несколько сотен получили травмы.

"Желтые жилеты" готовятся провести очередную акцию в Париже в субботу, 8 декабря. Из-за опасений перед возможными беспорядками в этот день для посетителей будет закрыта Эйфелева башня, а также многочисленные столичные музеи, среди которых Лувр и Орсе. Власти намерены мобилизовать по всей стране почти 90 тысяч полицейских, чтобы избежать беспорядков. Согласно опросам, более 70 процентов французов симпатизируют участникам протестов.

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