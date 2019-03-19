В Париже началась манифестация против социальной политики властей

Учителя, воспитатели, сотрудники химической промышленности, железнодорожники, студенты и пенсионеры - представители разных социальных слоёв французского общества вышли днём во вторник на улицы Парижа, чтобы выразить своё недовольство социальной политикой властей страны.

Пешая колонна, в которой начала шествия жду сотни человек, собирается на бульваре Сен-Мишель.

"(Президента Франции Эммануэля) Макрона - в тюрьму, (главу МВД Франции Кристофа) Кастанера - в ад", - в рифму поёт в мегафон один из участников акции протеста. Рядом с ним проходит человек с плакатом "Защитим сотрудников госучреждений", следом идёт женщина, на плакате которой написано "За Шестую республику".

Забастовка и шествие проводятся по призыву межпрофсоюзного объединения URIF, куда входят столичные подразделения профсоюзов CGT, FO и Solidaires.

Среди требований, которые выдвигают организаторы акции, - "прекращение полицейских репрессий, незамедлительное повышение МРОТ до 1,8 тысячи евро, реиндексация и повышение зарплат и пенсий". Также профсоюзы требуют отменить ряд реформ, касающихся бюджетной сферы. Студенты, в свою очередь, настаивают на отмене повышения цен на образование для иностранных учащихся.

В настоящее время акция проходит в мирной атмосфере, среди участников шествия почти не видно потенциальных нарушителей спокойствия. Вместе с тем, за ходом шествия пристально следят многочисленные полицейские в полном снаряжении.

Социальный кризис во Франции не утихает с ноября 2018 года, когда всю страну охватило движение "желтых жилетов". Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

После нескольких относительно спокойных суббот акция протеста 16 марта сопровождалась серьезными беспорядками. Так, агрессивно настроенные участники шествия разгромили несколько магазинов и ресторанов на Елисейских полях в Париже. Также бесчинствами сопровождалась и аналогичная акция в Тулузе.