Минфин РБ: Спрос на гособлигации Беларуси в российских рублях превысил 45 млрд.

Минфин Беларуси сообщил о завершении формирования книги заявок на приобретение двух выпусков государственных облигаций (серий 03 и 04) общим объёмом 10 млрд. росс. рублей на срок 3 года, размещение которых проводится на российском рынке.

«Совокупный спрос на облигации превысил 45 млрд. росс. рублей. В книгу поступило более 60 заявок со стороны институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании. В сделке также приняли участие нерезиденты Российской Федерации – подано заявок на сумму более 2,5 млрд. росс. руб., отмечен существенный спрос со стороны физических лиц – более 1,5 млрд. росс. Рублей», - говорится в сообщении Минфина РБ.

При первоначальном ориентире в 9,10-9,35% годовых в ходе торгов ставка купона установлена на уровне 8,65% годовых.

Проспект эмиссии ценных бумаг Республики Беларусь на общую сумму 30 млрд. росс. рублей зарегистрирован 4 июля 2019 года и включает 5 выпусков облигаций серий 03-07, в том числе 2 выпуска сроком 3 года на общую сумму 10 млрд. росс. рублей и 3 выпуска сроком 5 лет на общую сумму 20 млрд. росс. рублей.

Техническое размещение облигаций состоится 7 августа 2019 года. Сроки эмиссии новых выпусков облигаций на сумму 20 млрд. росс. рублей в рамках «программы» эмиссии Минфин определит исходя из потребностей бюджета и рыночной конъюнктуры.

«По сравнению с дебютным выпуском облигаций РБ 2010 года (7 млрд.росс.рублей под ставку 8,7% годовых на срок 2 года), параметры текущего размещения (10 млрд.росс.рублей под ставку 8,65% годовых на срок 3 года) Министерство финансов оценивает как успешные», - отмечается в сообщении.

Между тем, серьезно тревожит тот факт, что в числе банков-организаторов размещения белорусских бондов на российском рынке значится Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в котором только месяц назад завершилась санация Центробанка РФ. Открытие в начале года поглотил обломки и ошметки лопнувшего Бинбанка, конечным бенефициаром которого является хорошо известный белорусам М.Гуцериев. Впрочем, сейчас 99,9% акций Открытия принадлежат Центробанку РФ, так что, может быть, и нет поводов для беспокойства.

В числе организаторов Минфин упомянул Газпромбанк, Совкомбанк и Евразийский банк развития.