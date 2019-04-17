ФРГ ужесточает законы о высылке лиц, подлежащих депортации

Правительство ФРГ в среду приняло пакет законов, призванный облегчить высылку из страны иностранцев, подлежащих депортации.

Закон об упорядоченной высылке (Geordnete-Rückkehr-Gesetz), разработанный главой МВД Хорстом Зеехофером и вызывающий весьма неоднозначную реакцию в правящей в ФРГ коалиции, в числе прочего упраздняет ряд преград к осуществлению депортации и позволяет властям шире пользоваться правом взятия под стражу лиц, подлежащих высылке.

В связи с нехваткой мест в центрах временного заключения лиц, подлежащих высылке, депортируемых предлагается размещать и в обычных тюрьмах. Это положение вызывает особенно резкое недовольство у оппозиции и организаций, оказывающих помощь беженцам.

Для беженцев, скрывающих свое имя, предлагается ввести статус "лиц с неустановленной личностью, с пребыванием которых на территории ФРГ приходится мириться". Этот статус призван не допустить того, чтобы такие иностранцы имели возможность легализоваться в Германии. В настоящее время беженцы, прожившие в Германии 8 лет, при определенных условиях имеют возможность получить право на постоянное жительство в ФРГ.

В законопроекте прописано, что тот, кто не принимает всех возможных мер для получения паспорта от страны происхождения, может быть подвергнут штрафу или ограничению в праве выбора места жительства в ФРГ.

В настоящее время в Германии около 240 тысяч иностранцев, которым предписано покинуть пределы страны. 184 тысячи из них получили отсрочку от депортации по различным причинам, в том числе медицинского и гуманитарного характера. Однако большинство таких иностранцев не удается депортировать из-за отсутствия необходимых документов.