Глава МВД Германии представил генеральный план по миграции

Министр внутренних дел Германии и лидер ХСС Хорст Зеехофер во вторник представил в Берлине свой генеральный план по миграции (Masterplan Migration), детали которого долгое время держались в секрете.

Зеехофер должен был представить свою концепцию в области миграционной политики еще 12 июня, но тогда он отменил пресс-конференцию. Немецкие СМИ связали это с противоречиями между Зеехофером и канцлером Ангелой Меркель по содержанию данного документа.

"Генеральный план является составной частью поворота в области миграции в Германии", - заявил Зеехофер.

План Зеехофера, опубликованный на сайте МВД, состоит из 63 пунктов. Вызвавший разногласия в консервативном блоке ХДС/ХСС пункт 27 о депортации мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС, был изменен в соответствии с достигнутым компромиссом. Этот пункт предполагает, что мигранты на австрийско-немецкой границе будут депортированы в другую страну ЕС, где они уже подали запрос на получение статуса беженца. Кроме того, это касается лиц, которым ранее было отказано во въезде и пребывании на территории ФРГ.

На границе Германии и Австрии устанавливается новый пограничный режим, согласно которому будут созданы транзитные центры, откуда мигранты будут депортированы в страны ЕС, отвечающие за рассмотрение их дел. Для этого с данными странами требуется заключить особое соглашение. В случаях, когда страна отказывается принимать мигрантов, депортация будет осуществляться на основании договоренности Германии и Австрии.

Также план Зеехофера предполагает создание центров, занимающихся вопросами прибытия, принятия решений по мигрантам и депортации (AnkER- центры). Планируется, что в будущем рассмотрение ходатайства о предоставлении убежища полностью будет проходить в этих центрах, где будут представлены все компетентные органы на федеральном уровне, уровне земель и коммун.

Согласно плану, Германия должна создать достаточное количество мест содержания под стражей лиц, подлежащих высылке из ФРГ, чтобы они не могли скрыться из поля зрения властей. В частности, Зеехофер предлагает создать такие пункты в аэропортах для облегчения массовых депортаций. Кроме того, глава МВД ФРГ предлагает рассмотреть возможность возложить часть судебных издержек в ходе процесса о предоставлении убежища на самих мигрантов.

В начале июля Зеехофер и Меркель достигли компромиссного решения по вопросу мигрантов. Компромисс предполагает создание в Германии транзитных центров, где мигранты будут находиться до двух суток до депортации в другие страны ЕС, где они изначально были зарегистрированы.