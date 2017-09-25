Меркель пообещала не допустить нового миграционного кризиса

Миграционный кризис 2015 года не повторится в Германии в той же форме, для этого предприняты необходимые меры, сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Я считаю, что я могу сказать, что в такой форме это не повторится", - сказала Меркель журналистам, добавив, что "для этого принято большое количество мер".

В воскресенье в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории. Правая "Альтернатива для Германии" впервые проходит в немецкий парламент с 12,6% и сразу становится третьей силой в бундестаге (94 места). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) получает 10,7% (80 мест), "Левые" — 9,2% (69 мест) и "Зеленые" — 8,9% (67 мест).