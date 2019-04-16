Amazon запустит бесплатный музыкальный стриминг-сервис

Компания Amazon работает над запуском бесплатного музыкального стриминг-сервиса, сообщает The Verge.

В Amazon планируют сделать новый сервис главным конкурентом Spotify.

Продавать его компания будет вместе с умными колонками Echo.

Как отмечает издание, Amazon получила лицензии, предложив участвующим музыкальным лейблам сделку с оплатой за стриминг. При этом, сервис будет иметь ограниченный каталог музыки.

Amazon уже имеет один музыкальный сервис - Amazon Music. Сейчас он остается одним из самых убыточных продуктов компании.