Последнее обновление: 16.04.2019 15:27

Amazon запустит бесплатный музыкальный стриминг-сервис

Категории: США Amazon

Компания Amazon работает над запуском бесплатного музыкального стриминг-сервиса, сообщает The Verge.

В Amazon планируют сделать новый сервис главным конкурентом Spotify.

Продавать его компания будет вместе с умными колонками Echo.

Как отмечает издание, Amazon получила лицензии, предложив участвующим музыкальным лейблам сделку с оплатой за стриминг. При этом, сервис будет иметь ограниченный каталог музыки.

Amazon уже имеет один музыкальный сервис - Amazon Music. Сейчас он остается одним из самых убыточных продуктов компании.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Общество
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование