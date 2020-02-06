Последнее обновление: 06.02.2020 09:59

Безос продал акции Amazon на $1,74 млрд

Категории: США Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос 31 января и 3 февраля продал акции на $1,74 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам США. После уплаты налогов чистый доход миллиардера составит $1,3 млрд.

Издание указывает, что причины такого решения не известны. Каждый год Безос продает акции на миллиард долларов. Например, в июле—августе 2019-го он продал ценные бумаги на $2,8 млрд. Официально в Amazon это решение никак не комментировали, отмечает РБК.

В 2017 году миллиардер объяснял, что собирает средства на компанию Blue Origin, которая должна заниматься космическими исследованиями.

30 января акции Amazon резко выросли после публикации квартального отчета компании, оказавшегося гораздо лучше ожиданий аналитиков. Тогда за 15 минут торгов на постмаркете Безос разбогател на $13 млрд, а его общее состояние оценивалось в $129,5 млрд.

По данным Forbes, сейчас у бизнесмена около $125,8 млрд.

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