Amazon может стать прямым конкурентом курьерской доставки FedEx и UPS

Онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. собирается запустить собственную службу доставки покупок и других посылок от компаний потребителям, которая превратит его в прямого конкурента FedEx Corp. и United Parcel Service Inc. (UPS), пишет The Wall Street Journal.

По данным источников WSJ, новый сервис будет называться Shipping with Amazon (SWA).

На этой новости акции UPS подешевели на 6,5% на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу, FedEx - на 4,5%, тогда как Amazon прибавила 1,1%.

Как ожидается, SWA начнет работу в Лос-Анджелесе уже в ближайшие недели, и до конца года география доставки расширится еще как минимум на несколько городов.

Сначала Amazon будет доставлять товары сторонних магазинов, продаваемые через ее веб-сайт, но позднее может предлагать этот сервис всем желающими, отмечают источники издания.