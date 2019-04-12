Прибыль JPMorgan выросла на 5,4% за счет увеличения процентного дохода

JPMorgan Chase & Co в пятницу отчитался о росте квартальной прибыли на 5,4 процента благодаря увеличению процентного дохода и хорошим показателям бизнеса, занимающегося консультационными услугами и страхованием долговых обязательств.

Крупнейший банк США по объему активов сообщил, что чистая прибыль в первом квартале, завершившемся 31 марта, увеличилась до $9,18 миллиарда, или $2,65 на акцию, с $8,71 миллиарда, или $2,37 на акцию, годом ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере $2,35 на акцию, по данным IBES от Refinitiv.

Wells Fargo, четвертый по размеру активов банк США, представит квартальные результаты позднее в пятницу.