Последнее обновление: 16.07.2018 16:07

Прибыль Bank of America увеличилась благодаря снижению налогов и росту кредитования

Bank of America Corp отчитался о росте квартальной прибыли на 36,3 процента благодаря увеличению объемов кредитования, уменьшению расходов и снижению налогов.

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам, выросла во втором квартале до $6,47 миллиарда с $4,75 миллиарда годом ранее.

Прибыль на акцию увеличилась до 63 центов с 44 центов.

Аналитики, опрошенные Reuters, в среднем прогнозировали прибыль банка на уровне 57 центов на акцию.

Расходы банка, не связанные с выплатой процентов, сократились на 5 процентов, тогда как налоговые выплаты снизились на 43 процента.

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