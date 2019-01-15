Квартальная прибыль JPMorgan выросла на 67%

Прибыль JPMorgan Chase & Co в четвертом квартале выросла на 67 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда банк зафиксировал расходы в размере $2,4 миллиарда в связи с изменениями в налоговом кодексе США.

Крупнейший банк США по объему активов сообщил, что чистая прибыль в четвертом квартале, завершившемся 31 декабря, увеличилась до $7,07 миллиарда, или $1,98 на акцию, с $4,23 миллиарда, или $1,07 на акцию, годом ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали прибыль в размере $2,20 на акцию, по данным IBES от Refinitiv.

Конкурирующая Citigroup Inc в понедельник отчиталась о 14-процентном росте скорректированной квартальной прибыли, чему во многом способствовало сокращение расходов.