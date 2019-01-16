Bank of America увеличил квартальную прибыль более чем втрое

Bank of America Corp отчитался о росте прибыли в четвертом квартале более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда банк отразил в балансе списание в размере $2,9 миллиарда, связанное с изменениями в налоговом законодательстве США.

Чистая прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций банка, выросла до $7,04 миллиарда, или 70 центов на акцию, в четвертом квартале, завершившемся 31 декабря, с $2,08 миллиарда, или 20 центов на акцию, годом ранее.

Аналитики в среднем ожидали прибыль в размере 63 центов на акцию, показали данные IBES от Refinitiv.

Выручка без учета расходов на выплату процентов выросла на 11 процентов до $22,7 миллиарда.