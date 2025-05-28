Последнее обновление: 28.05.2025 18:00

Лукашенко пообещал в этом году "очень жестокий разговор" по поводу падежа скота

Лукашенко пообещал в этом году "очень жестокий разговор" по поводу падежа скота. Заявление было озвучено во время доклада председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика.

"Вроде бы, и падежа почти нет у тебя там", - отметил Лукашенко, говоря о результатах работы Брестской области в сельскохозяйственном секторе.

"Падеж есть, но сократили к уровню прошло года", - проинформировал Пархомчик.

Лукашенко в связи с этим предупредил: "Будет очень жестокий разговор по поводу падежа скота в этом году. Вот, Витебскую область мы проверяли: ветврачи вместо того, чтобы лечить, очень интенсивно занимались тем, как скрыть этот падеж".

Он уверен, что скрыть подобные факты невозможно, ведь в этом плане очень простой счет.

"Поэтому здесь будет разговор очень серьезный и принципиальный. Потому что сохрани мы все поголовье, имели бы и приличный результат", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.



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