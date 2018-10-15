Прибыль Bank of America выросла на 35%

Bank of America Corp, второй крупнейший банк в США, отчитался о росте квартальной прибыли на 35 процентов, чему способствовало снижение налогов и увеличение объемов кредитования, компенсировавшее сокращение выручки от торговли облигациями.

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам, выросла до $6,7 миллиарда, или 66 центов на акцию, в третьем квартале, завершившемся 30 сентября, с $4,96 миллиарда, или 46 центов на акцию, годом ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали прибыль банка на уровне 62 центов на акцию, согласно данным I/B/E/S от Refinitiv.

Расходы банка, не связанные с выплатой процентов, сократились на 2,4 процента до $13,07 миллиарда.