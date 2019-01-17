Квартальная прибыль Morgan Stanley выросла более чем вдвое

Прибыль Morgan Stanley в четвертом квартале выросла более чем два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда банк отразил в балансе списание в размере $1 миллиарда, связанное с изменением налогового законодательства США.

Чистая прибыль, причитающаяся Morgan Stanley, увеличилась до $1,53 миллиарда, или 80 центов на акцию, за три месяца, завершившиеся 31 декабря, с $643 миллионов, или 26 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 73 цента на акцию по сравнению с 84 центами на акцию годом ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 89 центов на акцию, согласно данным I/B/E/S от Refinitiv.