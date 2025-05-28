Маск раскритиковал флагманский бюджетный законопроект Трампа

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал флагманский бюджетный законопроект президента США Дональда Трампа, заявив, что он сводит на нет усилия департамента эффективности правительства (DOGE) по сокращению расходов.

В интервью CBS Маск сказал, что разочарован заложенными в законопроект "крупными расходами, увеличивающими дефицит бюджета США и подрывающими работу, которую делает команда DOGE".

Палата представителей Конгресса США на прошлой неделе одобрила 215 голосами "за" при 214 проголосовавших "против" предложенный Трампом проект бюджета, который предусматривает снижение налогов и увеличение расходов, в том числе оборонных. Теперь он рассматривается Сенатом.

Трамп называет законопроект "большим и прекрасным", а также, "вероятно, самым значительным" в истории США. При этом ему пришлось уговаривать нескольких республиканцев в Конгрессе поддержать бюджет, пишет газета Financial Times.

Инициатива Трампа вызывает критику экспертов, настаивающих на необходимости сокращения дефицита бюджета США, и Маск поддерживает это мнение.

"Я думаю, законопроект может быть большим или может быть прекрасным. Но я не уверен, что он может быть и тем, и другим одновременно. Мое личное мнение", - сказал он в интервью CBS.

Согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса США (Congressional Budget Office, CBO), дефицит бюджета страны в случае принятия законопроекта повысится на $3,3 трлн за 10 лет.

DOGE под руководством Маска на данный момент смогла добиться сокращения госрасходов на $175 млрд - это существенно ниже цели в $2 трлн, которую изначально озвучивал миллиардер.

В апреле Маск заявил, что существенно сократит время работы в DOGE с мая, чтобы сфокусироваться на своем бизнесе, особенно на Tesla Inc.