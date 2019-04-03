В Германии закрылась последняя живодерня

Звероферма в городе Раден в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия прекратила работу из-за давления защитников животных и строгого контроля ветеринарного ведомства.

Это была последняя в стране звероферма, где животных выращивали для производства меховых изделий.

"На ферме больше нет животных, все клетки стоят пустыми, очевидно, что производство было свернуто... Все указывает на то, что звероферма прекратила свою работу", - сообщил пресс-секретарь Немецкого бюро по защите животных Фабиан Штайнеке, хотя в ветеринарное ведомство земли округа Минден-Люббеке федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, осуществляющее надзор за деятельностью звероводческой фермы, еще не поступило официальное заявление на отзыв регистрации.

По словам владельца зверофермы Никиты Боша, занимавшегося в Радене производством изделий из меха норки на протяжении последних 20 лет, из-за давления общественности и строгих ветеринарных проверок он решил закрыть производство, в связи с чем продал последних зверей аналогичным зверофермам в Финляндии.

К слову, пушная звероферма в городе Раден, по информации Немецкого бюро по защите животных, была последней в своем роде в ФРГ. В 2017 году закон об условиях содержания животных на зверофермах был ужесточен в Германии до такой степени, что этот бизнес просто перестал быть рентабельным.