В бассейнах и на платных пляжах Германии запрещают фотосъемку

В бассейнах и на платных пляжах Германии стали постепенно вводить ограничения на использование смартфонов и фотоаппаратов. Такая мера нужна, чтобы защитить посетителей от попадания в интернет их фотографий, сделанных кем-то во время беззаботного отдыха.

В некоторых местах смартфоны полностью запретили. Среди них - водно-развлекательный комплекс Arriba в Шлезвиг-Гольштейне, входящий в число самых посещаемых в Германии. В бассейнах Карлсруэ такой запрет ввели уже несколько лет назад. Однако, например, если родители хотят там сфотографировать своего ребенка, они могут сделать это, предупредив дежурного. Аналогичные правила действуют во многих бассейнах Гамбурга.

Во многих других местах при покупке билета линзы фотокамер на смартфонах закрывают специальными наклейками, чтобы посетители могли все же пользоваться интернетом или звонить. Немецкая фирма, которая производит такие наклейки, в этом сезоне уже получила запросы от 20 бассейнов. Правда, всего в Германии их насчитывается около пяти с половиной тысяч, не считая бассейнов, например, при отелях или в саунах.

Владельцы и управляющие компании имеют полное право на такие меры. Отраслевое объединение немецких коммунальных бассейнов Deutsche Gesellschaft für das Badewesen даже подготовило для своих членов стандартные формулировки о запрете на фотосъемку, которые они могут внести в правила для посетителей.