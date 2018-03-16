Новый глава МВД не считает ислам частью Германии

Ислам не является частью Германии, считает новый министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

"Нет. Ислам не является частью Германии", - заявил он в интервью газете Bild, опубликованном в пятницу, 16 марта.

Германия сформировалась под влиянием христианства, частью которого являются выходные воскресные дни, церковные праздники и такие ритуалы как Пасха, Троица и Рождество, отметил Зеехофер.

"Живущие у нас мусульмане, естественно, являются частью Германии", - добавил министр. Это, однако, не означает, что "мы должны отказываться от собственных традиций из-за фальшиво понятой тактичности", подчеркнул он, сообщив о планах созыва исламской конференции для проведения дискуссии об интеграции мусульман в Германии.

Дискуссия о месте ислама в немецком обществе продолжается в Германии уже несколько лет. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно заявляла, что ислам является частью Германии, например, на встрече с премьер-министром Турции в Берлине в январе 2015 года. Впервые такое мнение публично высказал в 2010 году бывший президент ФРГ Кристиан Вульф.

Согласно данным опроса 2016 года, больше половины (60 процентов) немцев считают, что ислам чужд Германии.