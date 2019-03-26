Чистая прибыль госпредприятий Китая в январе-феврале выросла на 10%

Совокупная прибыль государственных предприятий Китая в январе-феврале 2019 года выросла на 10% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 452 млрд юаней ($67 млрд), согласно информации Министерства финансов страны.

Выручка повысилась на 6,3% и достигла 8,7 трлн юаней. Операционные расходы увеличились на 6,5% - до 8,4 трлн юаней, сообщает агентство "Синьхуа".

На конец прошлого месяца общий объем активов госпредприятий составлял 187,98 трлн юаней, увеличившись за год на 8,5%. Объем задолженности поднялся на 8,1% - до 121,14 трлн юаней

Наиболее существенный подъем прибыли с начала текущего года был отмечен в нефтяной промышленности и цветной металлургии.

Минфин включает в расчеты все находящиеся в собственности государства предприятия, за исключением финансовых компаний.