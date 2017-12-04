Целевой показатель роста ВПП Китая на 2018 год будет отражать новые изменения в экономике

Целевой показатель экономического роста Китая на 2018 год будет отражать новые изменения в экономике, происходящие на фоне повышенного внимания правительства к более качественному развитию, сообщила пресс-канцелярия Госсовета КНР в понедельник.

Правительство определит свои ключевые ориентиры на 2018 год “после серьезного изучения новых показателей, новых ситуаций и новых проблем”, заявила пресс-канцелярия в ответ на запрос Рейтер.

“Экономическое и социальное развитие Китая по-прежнему сталкивается с многочисленными противоречиями и сложностями, которые необходимо серьезно рассматривать и решать”, - говорится в заявлении.

Источники сообщали Reuters в ноябре, что руководство КНР, вероятно, сохранит целевой ориентир роста экономики “около 6,5 процента” в 2018 году, несмотря на усиление борьбы с растущим долгом.

Международный валютный фонд (МВФ) и некоторые экономисты полагают, что Пекин откажется от целевых показателей роста, чтобы сократить зависимость страны от стимулирующих мер и содействовать инвестициям в производственный сектор.

Конкретные целевые ориентиры экономического развития, которые включают ВВП, инфляцию, дефицит бюджета и денежную массу, вероятно, будут установлены на декабрьском заседании по экономическим вопросам, но вряд ли будут объявлены до ежегодной парламентской встречи в марте.

Китай будет стремиться к более качественному, более эффективному и справедливому росту, заявила пресс-канцелярия.

Аналитики прогнозируют, что рост экономики КНР в этом году превзойдет официальный целевой показатель, учитывая стабильные государственные расходы, бум строительства и восстановление экспорта.

Экономика Китая выросла на 6,7 процента в прошлом году, показав минимальные темпы роста за 26 лет, но уже за первые три квартала 2017 года ВВП прибавил 6,9 процента.

Тем не менее экономисты, опрошенные Reuters, ожидают замедления роста в следующем году до 6,4 процента на фоне усиливающихся мер правительства, направленных на сдерживание роста цен на жилье, а также борьбы с долговыми рисками.