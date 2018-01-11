Последнее обновление: 11.01.2018 11:56

Экономика Китая в 2017 году выросла примерно на 6,9% - премьер Госсовета

Китайская экономика выросла примерно на 6,9% в 2017 году, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая в столице Камбоджи Пномпене.

"В целом ситуация лучше, чем ожидалось", - цитирует премьера агентство "Синьхуа".

В 2016 году китайский ВВП увеличился на 6,7% в годовом выражении.

Ли Кэцян связал усиление экономического подъема в 2017 году c проведенными правительством структурными реформами.

Официальные данные о ВВП Китая за четвертый квартал прошлого года будут обнародованы 18 января.

В третьем квартале 2017 года темпы роста китайской экономики замедлились до 6,8% по сравнению с 6,9% во втором квартале.

Планы экономического развития Китая предусматривают среднегодовой рост экономики в 6,5%.

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