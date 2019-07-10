Цены производителей в Китае не изменились в июне, вызвав опасения о дефляции

Цены производителей в Китае не изменились в июне из-за снижения цен на нефть и ослабления мирового спроса, вызвав опасения, что замедление в производственном секторе из-за ожесточенной торговой войны продолжит оказывать давление на рост второй по величине экономики мира.

Индекс цен производителей (PPI) в июне не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило в среду Национальное бюро статистики. В мае показатель вырос на 0,6%, в то время как опрошенные Рейтер аналитики ждали подъема индекса на 0,3% в июне.

Июньский показатель оказался минимальным с августа 2016 года, когда индекс в последний раз падал в годовом выражении. Отпускные цены в июне снизились на 0,3%.

С другой стороны, рост потребительских цен в июне в годовом выражении совпал с майским 15-месячным максимумом на фоне продолжения роста цен на свинину и фрукты.

Ослабление цен производителей, которые считаются индикатором промышленного спроса, дающего импульс инвестициям и прибыли в китайской экономике, может возродить опасения о дефляции и вынудить власти пойти на более агрессивные меры стимулирования.

Индекс потребительских цен (CPI) в июне вырос на 2,7% в годовом выражении на фоне повышения цен на продовольствие. Цены на фрукты выросли на 42,7% по сравнению с прошлым годом, а на свинину - на 21,1%.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков и майским значением.