Последнее обновление: 26.09.2018 17:47

Прибыль госпредприятий КНР в январе-августе выросла на 20,7%, выручка - на 10,3%

Прибыль государственных предприятий Китая в январе-августе увеличилась на 20,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 2,3 трлн юаней ($335 млрд), сообщило министерство финансов страны. Темпы роста показателя немного замедлились с 21,4%, зафиксированных по итогам января-июля, отмечает агентство "Синьхуа".

Выручка госкомпаний в январе-августе повысилась на 10,3% и превысила 37 трлн юаней. Операционные расходы поднялись на 9,7% - до 35,57 трлн юаней.

На конец августа общий объем активов госпредприятий составлял 173,88 трлн юаней (рост за год на 8,4%), обязательств - 112,83 трлн юаней (повышение на 7,6%).

Наиболее существенный подъем прибыли в этом году был отмечен в сталелитейной, нефтяной и нефтехимической отраслях.

Минфин включает в расчеты все находящиеся в собственности государства предприятия, за исключением финансовых компаний.

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