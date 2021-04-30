Последнее обновление: 30.04.2021 12:39

В апреле в Китае отмечено падение PMI в непроизводственном секторе

В апреле 2021 года индекс менеджеров по закупкам (PMI) в непроизводственном секторе Китая составил 54,9, снизившись на 1,4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Государственным статистическим управлением КНР.

Индекс PMI отражает уровень деловой активности предприятий. Показатель выше 50 свидетельствует о расширении сектора, ниже 50 - о его сокращении, сообщает Синьхуа.

Расширение непроизводственного сектора продолжало набирать обороты, но более медленными темпами, заявил старший статистик ведомства Чжао Цинхэ.

В феврале субиндекс деловой активности в сфере услуг снизился до 54,4 с 55,2 в марте.

В частности, субиндексы деловой активности в сфере железнодорожных перевозок, авиаперевозок, а также гостиничном секторе превысили 65, что свидетельствует о быстром росте объемов операций в этих сферах.

Данные также показывают, что в апреле индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая упал до 51,1 с 51,9 в марте.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Апрель 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование