Рост деловой активности в секторе услуг КНР замедлился в мае из-за снижения экспорта

Темпы роста деловой активности в секторе услуг Китая в мае замедлились до самого низкого за три месяца уровня из-за заметного ослабления экспортных продаж в результате обострения торговой войны между США и Китаем, показало в среду частное исследование.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг Китая, рассчитываемый Caixin/Markit, упал до 52,7 пункта в мае по сравнению с 54,5 в апреле.

Отметка в 50 пунктов отделяет рост активности от спада.

Индекс новых экспортных заказов, полученных компаниями сектора услуг, упал до 51,1 пункта с 55,6 в апреле, поскольку подавляющее большинство фирм сообщило об отсутствии изменений в экспортных продажах в мае, показало исследование.

Результаты опроса и свежие экономические данные Китая указывают на то, что Пекину, возможно, потребуется прибегнуть к дополнительным мерам стимулирования, чтобы предотвратить более резкое замедление экономического роста.

Хотя официальная оценка деловой активности, опубликованная на прошлой неделе, была более оптимистичной в отношении сектора услуг, оба исследования показали, что производственный сектор столкнулся с ослаблением глобального спроса.

Сводный индекс Caixin в мае снизился до 51,5 пункта с 52,7 пункта в апреле.