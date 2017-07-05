Рост активности в секторе услуг Китая замедлился в июне

Темпы роста деловой активности в секторе услуг Китая замедлились в июне на фоне снижения объема новых заказов, сигнализируя о возобновившемся давлении на компании после ускорения в мае и указывая на ухудшение прогноза для экономики, свидетельствуют результаты частного исследования, опубликованные в среду.

Эти данные укрепили мнение аналитиков о том, что после хорошего начала года рост второй по величине экономики мира ослабевает на фоне жестких мер Пекина в отношении кредитования, направленных на сдерживание увеличения долговой нагрузки и борьбу с финансовыми рисками.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) для сектора услуг Китая, рассчитываемый Caixin/Markit, в июне опустился до 51,6 пункта с 52,8 пункта в мае, когда неожиданное восстановление прервало четырехмесячное снижение показателя.

Причиной замедления в июне стал слабый спрос. Субиндекс, отражающий динамику роста нового бизнеса, опустился до 51,9 пункта в июне с 53,5 пункта в мае, достигнув минимума с мая 2016 года.

Аналитики сохраняют уверенность в том, что усилия правительства, направленные на снижение долговой нагрузки, ударят по росту экономики. Они прогнозируют, что рост ВВП КНР во втором квартале замедлился с 6,9 процента в январе-марте. Власти страны надеются достигнуть показателя роста экономики на уровне 6,5 процента за 2017 год.

Темпы роста создания новых рабочих мест в секторе услуг продолжили замедляться в июне, достигнув минимума за 10 месяцев.

Результаты исследования Caixin противоречат официальным данным, которые на прошлой неделе указали на ускорение роста активности и усиление спроса в сфере услуг благодаря устойчивому расширению финансового и строительного секторов.

В понедельник исследование Caixin указало на неожиданное ускорение роста активности в производственном секторе Китая в июне.

Сводный индекс Caixin для производственного сектора и сферы услуг, также опубликованный в среду, снизился до 51,1 пункта в июне с 51,5 пункта в мае, достигнув минимума с июня 2016 года.